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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مارد سيناء».. ماذا قال قادة الشهيد شويقة الذى افتدى زملاءه وحضن الانتحارى؟

الخميس 07/مايو/2020 - 05:57 م
الشهيد شويقة
الشهيد شويقة
إيمان ماهر
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اختتم مسلسل "الاختيار" الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي حلقته الـ13، التي أذعيت أمس الأربعاء، بمشهد استشهاد العسكري ياسر الذي يجسد دور محمد أيمن شوقية أحد أبطال القوات المسلحة، لقب باسم "مارد سيناء"، باحتضانه لانتحاري يرتدى حزاما ناسفا قبل أن يفجر نفسه في قوة لرجال الصاعقة بمدينة العريش.

وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" أبرز ما قاله قادة الجيش الذين تعاملوا مع الشهيد البطل محمد شويقة عنه، نقلا عن فيلم تسجيلى أنتجته الشئون المعنوية بالقوات المسلحة يحكى بطولات مارد سيناء.

قال أحد قادة الجيش إن شويقة منذ التحاقه بالصاعقة وهو يحب أن يتعلم كل شيء، كان يأتي إليه ويطلب منه أن يسقيه من خبرته القتالية وعن الأسلحة أيضا. وأوضح آخر أنه كان مقدام وبارز عن دفعته ويحب أن يقدم روحه لبلده.

وأشار الضابط الذي كان يدربه إلى أنه كان يحب أن يتدرب كثيرا، وكان قناص رماية النص بوصة وذلك صعب ونادر، مضيفا: "كان من العناصر التي تسارع نحو الشهادة".

وتابع: "يوم استشهاده لم ينام طوال الليل كان فرحا وكأنه يحتفل باستشهاده، وطوال الطريق كان يضحك مع أصدقائه وعند الوصول للعشة التي بها التكفيريين كانت تبعد عنا حوالي ٣٠ مترا سبقنا جميعا وعندما شاهد الإرهابي يجري نحونا احتضنه ومجرد ما توجهت وجدت الانفجار، واصطفاه الله من بيننا لينال الشهادة التي كان يتمناها".

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