إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 20 عاملًا زراعيا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، نتيجة انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق "دمنهور-حوش عيسى" بجوار كوبري فاروق بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، بالانتقال والفحص تبين إصابة 20 عاملًا زراعيا بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم لمستشفي حوش عيسى المركزي.والمصابون هم كل من "أسماء علاء دميس، نورهان علاء دميس، محمد ضيف علي، أسماء أحمد السيد، أسماء فرحات عبد الحميد، أسماء جمعة إبراهيم، شاهندة صبحي موافي، إسراء هاني جمال 16 سنة، عفاف صبحي موافي، حنان أحمد الحداد، ندى صلاح، داليا محمد فاروق، إيمان أحمد عبد الحميد، عطيان خليل إبراهيم، داليا فرحات محمد، عبير محمد فاروق، ياسمين عبدالونيس دميس، رحمة محمد خليل، طه هاني جمال، إيهاب عادل خميس، جميعهم من مركز أبو حمص وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.