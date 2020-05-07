التخطيط: خفض الكثافات الطلابية بالجامعات.. وإنشاء 6 «تكنولوجية»

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع التعليم الجامعي تبلغ 15.6 مليار جنيه بخطة 2020-2021، منها 9.7 مليار جنيه للجامات و4.9 مليار جنيه للمشروعات المدرجة بخطة الديوان العام، وحوالي 960 مليون جنيه لنشاط البعثات، وتمول الحكومة 13.8 مليار جنيه منها إجمالي تلك الاستثمارات.ولفت تقرير وزارة التخطيط، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن الحكومة تستهدف تخفيف الكثافات الطلابية في الجامعات الحكومية، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المحافظات وتطوير التعليم بما يتوافق مع متطلبات السوق، من خلال إطلاق مبادرة التوسع في التعليم التكنولوجي بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات، وتبني الجامعات الأهلية كنموذج مالي يسمح باسترداد التكاليف وإعادة تدوير الاعتمادات المخصصة لهذه الجامعات.