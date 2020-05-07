«التخطيط»: 50.9 مليار جنيه لمنظومة التعليم بالموازنة الجديدة

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية المخصصة لمنظومة التعليم الجديدة بموازنة العام المقبل 2020-2021 إلى 50.9 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 31.4 مليار جنيه فى العام الحالى 2019-2020 بارتفاع بلغت نسبته 61%.وأوضحت الوزارة وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت "الدستور" على نسخه منه، أن الاستثمار الخاص فى التعليم بالموازنة الجديدة لا تتخطى نسبته 6.3%، مقابل 93.7% استثمارات عامة ممولة من الحكومة والهيئات الاقتصادية.وأضافت الوزارة، أنه سيتم توجه أكثر من 12 مليار جنيه لرفع كفاءة المدارس والفصول الدراسية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال إحلال وتجديد 483 مدرسة و7704 فصل بالإضافة إلى إنشاء 2072 مدرسة جديدة تضم 31.3 ألف فصل جديد، وكذلك رفع كفاءة وتطوير 51 من الإدارات التعليمية خلال العام الدراسى المقبل 2020-2021.وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى استكمال أعمال تعميم منظومة التعليم الجديدة على مستوى مدارس الجمهورية، ليتم تطوير البنية التكنولوجية لعدد 11.2 ألف مدرسة تعليم عام، وتوريد أجهزة التابلت لطلبة أولى ثانوى فى 2530 مدرسة، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية لمعامل التعليم الفنى بعدد 607 مدرسة و4098 فصل، واستكمال تجهيز 15 مدرسة يابانية، كما أنه من المستهدف استكمال تدريب 22 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية العام المقبل 2020-2021 مقابل 27 ألف خلال العام الحالى 2019-2020 و88 ألف عام 2018-2019، إلى جانب تحويل 25% من الكتب الدراسية إلى النمط التفاعلى.