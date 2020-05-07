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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المقاولون العرب» بأسيوط تنتج كابينة تعقيم لوقاية عامليها من كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 05:40 م
كابينة تعقيم
كابينة تعقيم
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن المهندس ياسر محسوب، مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط، عن تنفيذ كابينة تعقيم من إنتاج الشركة ووضعها بمقر عمل الفرع للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة، بناءا على تعليمات المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح محسوب، في بيان، أن كابينة التعقيم عبارة عن جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى مقر الشركة لتعقيم الأشخاص، حيث يتم تشغيله وإيقافه أوتوماتيكيًا بمجرد دخول العامل فيه وإتمام عملية التعقيم التي تشمل الأيدي والملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات لضمان عدم نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أحمد جابر، مسؤول العلاقات العامة بفرع الشركة، أنه تم تغطية المقرات والمواقع التابعة للشركة بمحافظة سوهاج والوادي الجديد والمشروعات التابعة لفرع أسيوط بكابينة تعقيم للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالشركة، مضيفًا أنه تم تصنيع كابينة التعقيم بالجهود الذاتية بالشركة، حيث أن الممر الجديد يعمل بنظام الرشاشات الشبورة والتي تحيط بجسم العامل من كل اتجاه لضمان إجراء التعقيم الشامل له، من خلال استخدام مواد تعقيمية أمنة على جسم العامل وملابسه.

كانت محافظة أسيوط قد اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بناءًا على تعليمات رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 58 لسنة 2020 بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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