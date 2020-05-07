ترامب وبوتين يبحثان الحد من التسلح ومواجهة كورونا

طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إشراك الصين في محادثات مراقبة التسلح المقبلة بين البلدين.وأوضح البيت الأبيض، في بيان له مساء اليوم، أن بوتين وترامب بحثا هاتفيًا العديد من القضايا، على رأسها مستجدات أزمة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وسباق التسلح وقضايا الطاقة، وذلك وفق قناة "العربية".فيما أوضح الكرملين الروسي، في بيان له، أن الرئيس الأمريكي اقترح على بوتين إرسال مساعدات طبية إلى روسيا للمساعدة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.وأشار الكرملين إلى أن ترامب وبوتين رحبا باتفاق "أوبك+" النفطي الأخير الذي سيساعد على استقرار أسعار الخام وعدم انخفاضه لمستويات تاريخية، كما حدث الشهر الماضي.يذكر أن عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة تجاوز مليوني إصابة وأكثر من 60 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت الاصابات في روسيا 100 ألف إصابة وآلاف الوفيات.