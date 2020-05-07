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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحمد كريمة: الإخوان والسلفيون عبء على الإسلام

الخميس 07/مايو/2020 - 05:32 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن هناك فرقا بين المزايدة بالدين أو إدعائه وما بين الإنتفاع بالدين، مشيرا إلى أن الصحابة انتفعوا بالدين.

وأضاف "كريمة" خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن جماعات الإخوان والسلفية هم عبء على الدين الإسلامي.

وأوضح أن تصرفات وسلكويات الإخوان والسلفيين أبعد ما تكون عن الدين الإسلامى، لافتا إلى أن هناك كتبا ذكرت أن بيعة حسن البنا هى بيعة الله نفسه، بالإضافة إلى إدعائهم أن جماعاتهم فقط هم الذين يفهمون فقط فى الإسلام.

وأشار إلى أن الإتجاه السلفي يتسم بالتكفير ومناهضة الدولة والشعب مبينا أنهم ينسبون تصريحاتهم وفتاويهم وآرائهم الشاذة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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