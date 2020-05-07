«الأزهر»: الشرع أجاز الإفطار لأصحاب الرخص بشرط التعويض (فيديو)

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الصيام فريضة كلف الله بها عباده، ومن رحمة الله بهم –عزوجل- أنه وضع كل فريضة أو شعيرة تحت دائرة الاستطاعة، لأن الله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وهذا المعنى أكدت عليه آيات الصيام في قوله تعالى"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".وأوضح "الهواري" خلال الرسالة العاشرة من حملة "أيامًا معدودات"، تحت عنوان "من يجوز لهم الفطر في رمضان؟" أن الله لا يكلف عباده بالمحال وإنما جعل -سبحانه وتعالى- التكليف حسب الاستطاعة، وجاء في قوله تعالى"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".وذكر أن الشرع أجاز الفطر في شهر رمضان لعدد من الحالات من بينها المسافر، على أن يعوض الأيام التي أفطرها بعد عودته، كما جاء ذلك في قوله تعالى"فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، بالإضافة إلى المريض الذي لديه علة تمنعه من الصيام، وفي ذلك أجاز الله الإفطار في نهار رمضان ولكن بشروط وهي إن كان هذا المرض متوقع شفائه فعلى الشخص قضاء تلك الأيام بعد الشفاء.وأضاف أنه إذا كان هذا المرض مزمنا وغير متوقع الشفاء منه عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، وينطبق الحكم ذاته على كبار السن ومرضى الشيخوخة الذين لا يستطيعون الصيام، ومن ضمن الحالات التي يُجاز فيها الإفطار، المرأة الحامل والمرضع على أن تقضي بعد ذلك تلك الأيام.