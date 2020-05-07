السودان تعتزم إعداد دراسة بشأن الآثار الناتجة عن كورونا

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنها تبحث إعداد دراسة عن الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.وأوضحت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الخميس - أنه في إطار الجهود القائمة لوزارة الخارجية لمكافحة جائحة كورونا من خلال عضويتها في اللجنة العليا للطوارئ الصحية، عقد فريق متابعة جهود مكافحة الجائحة اجتماعا اليوم، استعرض المساهمات والمبادرات القيمة التي قامت بها الجاليات السودانية بالخارج في سبيل دعم جهود الدولة في مجابهة الجائحة.كما جرى خلال الاجتماع التباحث حول إعداد ورقة لدراسة الآثار السياسية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وذلك عبر استعراض تجارب الدول التي بدأت في تخفيف القيود الصحية التي فرضتها، وهو ما من شأنه إعانة متخذي القرار على اتخاذ التدابير الملائمة لخروج البلاد من الأزمة التي سببتها الجائحة.