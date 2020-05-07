«كانوا عالقين في مصر بسبب كورونا».. 232 سوريًا يصلون دمشق

وصلت طائرة تابعة لشركة "السورية للطيران"، اليوم الخميس، إلى مطار دمشق الدولي قادمة من القاهرة تقل نحو 232 راكبا، وذلك ضمن خطة الحكومة السورية لإعادة العالقين في الخارجين بسبب فيروس كورونا.وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن هذا الأمر جاء تنفيذا لقرار الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، بإعادة السوريين العالقين في الخارج وفق إجراءات صحية تقضي بوضعهم في الحجر لمدة 14 يومًا.يذكر أن وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في سوريا إلى 45 حالة شفيت منها 27 إصابة وتوفيت ثلاث حالات.وتبقى سوريا، وفق بيانات وزارة الصحة السورية هي الدولة الأقل إصابات في المنطقة.