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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«البحوث الإسلامية»: صفة العفو تحقق التراحم بين الناس (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 05:21 م
نظير عياد
نظير عياد
أميرة العناني
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واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام خلال حلقة اليوم خلق "العفو"، وأن هذا الخلق العظيم يلزم عنه نتائج طيبة، فهو يقرب البعيد، ويقضي على الشقاق، ويدفع إلى الوئام والتراحم بين الناس، فالعفو من شيم الأنبياء والمرسلين، وأمر الله عز وجل به في كتابه الكريم.

وأضاف "عياد" أن خلق العفو من أهم المفاتيح التي وصل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوب الناس جميعًا، ويكفي مثالًا على ذلك ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة المكرمة مع قريش، وإجابتهم له حينما سألهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا خيرًا أخٌ كريم وابن أخ كريم، فعفا عنهم، ما أدى ذلك إلى دخولهم أفواجًا في دين الله عز وجل.

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