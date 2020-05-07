11 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر أنه جرى تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 484 حالة.وكشف وزير الصحة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - عن تسجيل 4 حالات شفاء ليرتفع إجمالي 381 حالة.وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين فالعالم ينظر للأردن كأنموذج بالتعامل مع فيروس كورونا وتبعاته، وينظرون للأردن كأمل في محاربته بفيروس كورونا الذي دمر اقتصاديات دول عظمى.