ضبط 884 مخالفة متنوعة على المخابز البلدية بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إن الحملات التي شنتها مديرية التموين، لضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير 884 محضرًا متنوعًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.وأضافت في بيان لها أنه تم تحرير 213 محضرًا فى حملات رقابية على الأسواق لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري وضد تجار مخالفين.وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.