رئيسا وزراء العراقي الحالي والسابق يبحثان عددًا من الملفات

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس مع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عددا من الملفات من بيها الانتقال السلمي والسلس للسلطة واستمرار التعاون والاستفادة من الخبرات.وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن الجانبين بحثا - أيضا - الملفات المنجزة والتي في طور الإنجاز ضمن البرنامج الحكومي السابق واستمرار التعاون لما فيه مصلحة العراقيين الشعب وترسيخ عمل مؤسسات الدولة وتعزيز التجربة الديمقراطية.وأعرب عبد المهدي عن تمنياته للكاظمي وحكومته بالنجاح مهنئا بنيل حكومته ثقة مجلس النواب.