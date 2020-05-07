الرئيس يوجه بإتاحة الاستخدام المجتمعي لاستاد القاهرة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الخميس، مع وزير الشباب والرياضة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.كما اطلع الرئيس السيسي، على الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية بشرق بورسعيد، والتي تتضمن إنشاء استاد حديث وفق أعلى المعايير الدولية بسعة 40 ألف متفرج، ومنشآت رياضية وترفيهية متعددة، كما جرى استعراض دراسة تطوير منطقة استاد بورسعيد الحالي وفق أحدث نماذج التطوير، لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشآت والأصول بتلك المنطقة.