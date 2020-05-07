الصين: كل أقاليمنا منخفضة الخطر.. ونتعهد بالكشف عن الفيروس

أكدت الصين اليوم الخميس أنها ستركز على تسريع قدرتها على الكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، فيما صنفت الصين جميع المحافظات، كمناطق منخفضة المخاطر فيما يتعلق بالفيروس بداية من اليوم.ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" - خلال اجتماع المجموعة القيادية للاستجابة لفيروس كورونا الجديد اليوم - إلى تعزيز إنتاج معدات الكشف واجتذاب المزيد من مؤسسات الاختبار للمشاركة لضمان الكشف الآمن والسريع والموثوق.من جهته، قال المتحدث باسم اللجة الوطنية للصحة في الصين "مي فنغ" - في تصريح اليوم - إن تصنيف جميع المحافظات الصينية كمناطق منخفضة المخاطر جاء بعد عدم تسجيل حالات إصابة محلية لأربعة أيام متتالية حتى يوم أمس، مع عدم تسجيل حالات وفاة على مدى 22 يوما على التوالي.وأضاف أنه مازالت هناك عوامل عدم اليقين حول وضع المرض، داعيا إلى بذل جهود متواصلة في علاج المرض وإدارة إعادة التأهيل وتطبيق تدابير منتظمة للوقاية من المرض والسيطرة عليه، لتوخي الحذر من عودة انتشار المرض.