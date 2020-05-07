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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصدر: الزمالك لن يخفض عقد فرجانى ساسى
الخميس 07/مايو/2020 - 05:06 م
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وتخفيض عقده في الموسم المقبل.
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