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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة نمساوية: شفاء 20 مصابًا بكورونا باستخدام بلازما الدم

الخميس 07/مايو/2020 - 05:07 م
كورونا
كورونا
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أعلنت مستشفى جامعة "جراتس" النمساوية عن تعافي 20 شخصا من فيروس "كورونا" باستخدام بلازما الدم من أشخاص في مرحلة النقاهة بعد الشفاء من الفيروس، مشيرة إلى أن هذه المجموعة من المرضى خرجوا من المستشفى بعد نجاح العلاج ويتمتعون بصحة جيدة.

ونقل بيان للمستشفى اليوم الخميس دعوة الصليب الأحمر النمساوي إلى التبرع بالبلازما من الأشخاص المتعافين، حيث يتم حفظها على الفور عن طريق التجميد عند درجة حرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر وتكون صالحة للاستخدام لمدة عام تقريبًا، وذلك استعدادا لاحتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.

ومن جانبه، أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير، في تصريحات اليوم، أن عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "بي سي أر " تجاوز اليوم 300 ألف اختبار.. مشيرا إلى وجود برنامج جديد لاختبار الأجسام المضادة وتوسيع الاعتماد عليها للحد من انتشار العدوى.

وحذر أنشوبير من التهاون في الإجراءات الصحية أو التعامل باستخفاف مع الوضع العام الحالي على الرغم من حدوث نتائج إيجابية واستقرار في عدد الإصابات الجديدة.

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