بولس حليم: لم نصدر أي قرارات عن إعادة فتح الكنائس

قال القس بولس حليم المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه لم يصدر أي قرارات بخصوص فتح الكنائس بالنسبة للكنيسة القبطية في مصر حتى الآن، موضحا أن أي بيانات صادرة من الكنيسة تنشر على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية وكذلك مجلة "الكرازة".وأضاف "حليم" في تصريحات لـ"الدستور" أنه بالنسبة للبيان المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي عن فتح الكنائس، فهو يخص إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المهجر، لافتا إلى أن كل كنيسة في الخارج تتبع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة التي بها الكنيسة.