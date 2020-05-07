«السياحة»: شهادة بسلامة السائح من كورونا قبل دخول البلاد

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إنه في حال بدء عودة السياحة الخارجية فسيتم وضع ضوابط مثل عدم السماح لأى سائح بركوب الطائرة ودخول البلاد إلا بوجود شهادة سلامته من فيروس كورونا، من خلال تحليل حديث للفيروس لم يمر عليه 48 ساعة.وأضاف "العناني" - في بيان اليوم الخميس - أن الدولة ليست في عجلة من أمرها لفتح السياحة الخارجية إلا بعد استقرار الأوضاع التى تمر بها مصر والعالم والتي في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.وأشار الوزير إلى أن "قرار العودة ليس قرارًا مصريًا ولا يوجد إرشادات في الوقت الحالي له، لكن استقرت الأمور سنبدأ الفتح بالتدريج مثلما حدث في السياحة الداخلية".ولفت إلى أن هناك دول أرسلت للحكومة تستفسر عن موعد تخفيف إجراءات فتح البلاد لاستقبال السياحة الخارجية، فتم الرد أنه لا توجد إرشادات حاليا، موضحا أن مصر من أولى الدول التي أوقفت السياحة للحفاظ على العاملين والمواطنين.واختتم الوزير مؤكدا أن مصر تأثرت بشكل كبير من أزمة كورونا، وتكبدت خسائر وصلت شهريا لمليار جنيه، وستمد الأزمة لعدة شهور حتى العودة إلى ما كانت عليه.