رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة»: شهادة بسلامة السائح من كورونا قبل دخول البلاد

الخميس 07/مايو/2020 - 05:03 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى
فاتن غلاب
طباعة
قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار إنه في حال بدء عودة السياحة الخارجية فسيتم وضع ضوابط مثل عدم السماح لأى سائح بركوب الطائرة ودخول البلاد إلا بوجود شهادة سلامته من فيروس كورونا، من خلال تحليل حديث للفيروس لم يمر عليه 48 ساعة.

وأضاف "العناني" - في بيان اليوم الخميس - أن الدولة ليست في عجلة من أمرها لفتح السياحة الخارجية إلا بعد استقرار الأوضاع التى تمر بها مصر والعالم والتي في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وأشار الوزير إلى أن "قرار العودة ليس قرارًا مصريًا ولا يوجد إرشادات في الوقت الحالي له، لكن استقرت الأمور سنبدأ الفتح بالتدريج مثلما حدث في السياحة الداخلية".

ولفت إلى أن هناك دول أرسلت للحكومة تستفسر عن موعد تخفيف إجراءات فتح البلاد لاستقبال السياحة الخارجية، فتم الرد أنه لا توجد إرشادات حاليا، موضحا أن مصر من أولى الدول التي أوقفت السياحة للحفاظ على العاملين والمواطنين.

واختتم الوزير مؤكدا أن مصر تأثرت بشكل كبير من أزمة كورونا، وتكبدت خسائر وصلت شهريا لمليار جنيه، وستمد الأزمة لعدة شهور حتى العودة إلى ما كانت عليه.

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد الحظر حتى نهاية رمضان

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

مدبولي: أرقام إصابات كورونا ما زالت في نطاق قدرتنا

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
إنت استثنائي طبيعي!
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
المزيد

الثقافة

السبت.. مبادرة «1000 كاتب» تبدأ برنامج حملتها

قصور الثقافة تتيح أعداد مجلة «الثقافة الجديدة» أونلاين

تفاصيل أول معرض كاريكاتير «رمضانيات» إلكتروني

«نزف معشق بالحب».. مجموعة قصصية عن هموم المرأة