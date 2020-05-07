25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة بالعراق

أعلنت دائرة الصحة في محافظة البصرة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الدائرة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه جرى تسجيل 25 إصابة جديدة ب‍الفيروس، بالإضافة إلى تسجيل تعافي 5 حالات، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المسجلة في المحافظة بلغ 546 حالة "18 حالة وفاة، 247 حالة شفاء، 281 حالة حرجة".