رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قلق عالمي متزايد إزاء تأثير كورونا على الرصدات والتنبؤات الجوية

الخميس 07/مايو/2020 - 04:55 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعربت المنظمة العالمية للارصاد الجوية اليوم الخميس عن قلقها إزاء التأثير المتزايد لوباء كورونا على كمية نوعية الرصدات الجوية والتنبؤات الجوية وكذلك مراقبة الغلاف الجوى والمناخ.

وأشارت المنظمة - فى تقرير اليوم - إلى انخفاض قياسات الأرصاد الجوية المأخوذة من الطائرات بمتوسط 75-80 % مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لكن مع اختلافات اقليمية كبيرة للغاية، حيث تصل الخسارة إلى قرابة 90 % في نصف الكرة الجنوبى فى نفس الوقت الذى تشهد ملاحظات الطقس السطحية انخفاضا خاصة فى أفريقيا وأجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية حيث تكون العديد من المحطات يدوية وليس آلية.

ولفت التقرير إلى أن نظام الرصد الحالي التابع للمنظمة العالمية للارصاد الجوية بمثابة العمود الفقري لجميع خدمات ومنتجات الطقس والمناخ التي تقدمها الدول والاقاليم الاعضاء في المنظمة، حيث يقدم ملاحظات عن حالة الغلاف الجوي وسطح المحيط من الأجهزة البرية والبحرية والفضائية، ويتم استخدام هذه البيانات لإعداد تحليلات الطقس والتنبؤات والنصائح والتحذيرات.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية بيترى تالاس إن الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا تواصل أداء وظائفها الأساسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لكنها تواجه تحديات شديدة على نحو متزايد نتيجة لوباء فيروس كورونا، خاصة في البلدان النامية.

وبينما أشاد تالاس بجهود العاملين فى هذه الخدمات وتفانيهم في حماية الأرواح والممتلكات، أعرب عن قلق المنظمة إزاء القيود المتزايدة على القدرات والموارد.

وأوضح تقرير المنظمة أن آثار تغير المناخ وتزايد حجم الكوارث ذات الصلة بالطقس، كما حدث مع الإعصار المداري (هارولد) في المحيط الهادئ والفيضانات في شرق أفريقيا، تستمر مع الاقتراب من موسم الاعاصير بالمحيط الاطلسي، مشيرا إلى أن وباء كورونا يشكل تحديا إضافيا قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر على مستوى الدولة الواحدة؛ بما يستدعي من الحكومات إيلاء اهتمام خاص لقدراتها الوطنية للإنذار المبكر ومراقبة الطقس.

وتابع التقرير: إن أجزاء كبيرة من نظام المراقبة مثل مكوناته الساتلية (المرتبطة بالاقمار الصناعية) والعديد من شبكات الرصد الأرضية أما أنها آلية أو اتوماتيكية جزئيا أو بالكامل، وهو ما يتوقع معه استمرارهم في العمل دون تدهور كبير لعدة أسابيع وفى بعض الحالات لفترة أطول.

وحذر التقرير من انه اذا امتد الوباء فان فقد أعمال الاصلاح والصيانة والامداد وفقدان عمليات اعادة الانتشار سيصبح مصدر قلق متزايد.

موضوعات متعلقة

السويد تعلن وفاة أكثر من 3 آلاف شخص بسبب كورونا

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. التسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 الترقيات لإنجاز صحيفة المعلم

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
إنت استثنائي طبيعي!
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
المزيد

الثقافة

السبت.. مبادرة «1000 كاتب» تبدأ برنامج حملتها

قصور الثقافة تتيح أعداد مجلة «الثقافة الجديدة» أونلاين

تفاصيل أول معرض كاريكاتير «رمضانيات» إلكتروني

«نزف معشق بالحب».. مجموعة قصصية عن هموم المرأة