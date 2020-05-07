وزير المالية: أزمة كورونا شديدة على العالم كله

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية دعمه لما ذكره رئيس مجلس الوزراء بخصوص التعامل الاقتصادي مع أثار أزمة فيروس كورونا المستجد، مُشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تُدير تبعات الأزمة بهدوء وحنكة وحكمة، من خلال سياسات لا تُشعر المواطن بأى آثار لهذه الازمة، مُشددًا على ضرورة أن يكون المواطنون على قدر واحد من الإدراك والوعي لتبعات الازمة التي تترك تأثيرًا على الوضع الاقتصادي.وسلط وزير المالية - خلال اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء - الضوء على بعض الأرقام المتعلقة بالشهرين ونصف الشهر الماضيين، مُوضحًا "أننا كنا نتطلع لتحقيق معدل نمو اقتصادي 6%، إلا أن ما يتحقق هو 4،2% وبالتالي يوجد خفض في معدل النمو بنسبة 1،8% (175 مليار جنيه)"، مشيرا "أننا كنا نتوقع أن يصل دين أجهزة الدولة لنحو 5،72 تريليون جنيه، ولكن احتياجنا من الإنفاق أكثر وانخفاض الإيرادات ترتب عليه زيادة في حجم الدين تصل إلى 44 مليار جنيه أو ما يُمثل30% من الناتج المحلي الإجمالي".وأضاف أن إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة تأثرت حيث حدث انخفاض من 75 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه نتيجة فقد في الحصيلة الضريبية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن توقعاتنا للعجز الكلي للموازنة العامة للدولة كانت 7،2% إلا أن ما تحقق هو 7،9%، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تخصيص 100 مليار جنيه لصندوق طوارئ للتعامل مع الأزمة.وذكر الوزير: "أننا أنفقنا 40 مليار جنيه من المبلغ، واتحنا مُخصصات إضافية بحوالي 5،1 مليار للصحة، واتحنا لوزارة التموين حوالي 5 مليارات جنيه لتوفير احتياجات إضافية من القمح والسلع التموينية، واتحنا على الباب السادس 10 مليارات جنيه إضافية لمساعدة الموردين وغيرهم أن يحصلوا على أموال تُستخدم في سداد الالتزامات وخاصة المرتبات للعاملين"ولفت إلى أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم بعض الأوجه الأخرى خاصة في مجال شركات السياحة والطيران وقطاعات أخرى مُتضررة، مؤكدا أن "بعض إيراداتنا تأثرت سلبًا بسبب الأزمة، حيث تعذر نتيجة توقف حركة الطيران الحصول على الضريبة على تذاكر الطيران، ورسوم المغادرة من المطارات، وكذا بسبب تأجيل بعض المستحقات الضريبية".وأردف أن الدولة حريصة كل الحرص على أن تأثير هذه الأزمة يكون بأقل قدر ممكن على المواطن، قائلًا: "كمواطنين لا بد أن ندرك أن الأزمة شديدة ليس علينا فقط بل على العالم كله، لذلك نشدد على ضرورة الالتزام والسيطرة على الوضع لمساعدتنا على الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للجميع، لأن استمرار هذا الوضع سيتسبب في بطالة وضغط على المالية العامة للدولة".ومن جانبه، أشار أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إلى 3 رسائل هامة يجب إيصالها للمواطنين، في مقدمتها أن الظهور في مثل هذا المؤتمر يسبقه عقد اجتماعات مكثفة جدا منها (اجتماع لجنة الأزمة، واجتماع مجلس الوزراء)، حيث تدور مناقشات ويتم طرح كل السيناريوهات ودراسة مزايا وعيوب كل منها للتوصل في النهاية إلى إجراء معين يخرج في صورة قرار، وأنه يتم اتخاذ القرار بمنهج علمي محسوب بدقة شديدة جدًا مع الأخذ بكل الاعتبارات الموجودة سواء الطبية أو الاقتصادية أو الأمنية أو غيرها.ونوه إلى أن الرسالة الثانية تتمثل في أنه "منذ اللحظة الأولى لهذه الأزمة كنا معتمدين فيها تمام الاعتماد على أن المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة هذه الأزمة، وبالتالي لا يمكن أن يتخلى المواطن عن دوره معنا، لأنه مهما فعلت الحكومة من إجراءات، لن تجدي هذه الإجراءات ما لم يتحمل المواطن مسئوليته كاملة".وأوضح وزير الإعلام أن الأزمة هي أزمة طبية وليست أمنية ولا سياسية، وأن حظر الحركة هو لتحقيق مصلحة تامة للمواطنين، ويجب أن يكون كل واحد حريصًا على نفسه وعلى أسرته ومتضامنًا في شراكته ومسئوليته مع الحكومة.ولفت إلى أن وسائل الإعلام المختلفة شركاء في مواجهة هذه الأزمة منذ اللحظة الأولي، مًوضحًا أنهم تحملوا مسئوليتهم بشكل كامل حتى الآن، مضيفًا أن المطلوب منهم مختلف في الفترة القادمة مع التداعيات الاقتصادية التي بدأت في الظهور في المجتمع المصري، وذلك إذا استمر الوضع كما هو عليه.واختتم: "لازم يوجهوا المجتمع باتخاذ التدابير بأقصى درجة ممكنة لأنه لو استمر الوضع كما هو عليه فترة أطول من ذلك، هيفقد عدد من المواطنين وظائفهم وبالتالي سيتسبب ذلك في أضرار كثيرة على المجتمع"، مُطالبًا وسائل الإعلام بالتشديد على فكرة التوعية والتحذير من المخاطر الاقتصادية التي قد يتعرض لها المجتمع.