محافظ بني سويف يتابع سير منظومة امتحانات الصف الثاني الثانوي

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، من خلال تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم سير امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي "إليكترونيا" في مادة اللغة الأجنبية الثانية، من خلال جهاز التابلت ضمن محافظات المرحلة الثانية في الفترة من الثانية عشرة ظهرا وحتى الثالثة عصرا حسب الجدول الوارد من الوزارة حيث يؤدي الامتحان 14 ألف و532 طالبا وطالبة.واطمأن المحافظ على أن الطلاب قد تمكنوا من الدخول على السيستم والبدء في أداء امتحاناتهم، والمتابعة اللحظية لشكواهم وتذليل المعوقات " إن وُجدت" أولا بأول، مع ضرورة أن تكون المدرسة على تواصل بالطلاب التابعين لها لطمئنتهم في حالة حصول مشكلة والعمل على حلها بالتسنيق مع غرف العمليات بالمديرية والمتصلة مباشرة بالغرفة المركزية بالوزارة.وأكدت سهام يوسف وكيلة الوزارة، أنها تابعت سيرالامتحانات من غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، وأن جميع الطلاب نجحوا في تأدية الامتحان والدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية بشكل طبيعي بسهولة ويسر ولم تتلق غرف العمليات أية شكاوي مؤثرة على سير الامتحان.وأشارت يوسف إلى أن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي مايو 2020 اليكترونيا من المنزل على التابلت فيما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس وسيتم تصحيحه اليكترونيا وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.