انطلاق دعوى تطويب والدَي البابا يوحنا بولس الثاني

انطلقت اليوم في مدينة فادوفيتش البولندية، دعوى تطويب والدَي البابا الراحل يوحنا بولس الثاني على الصعيد الأبرشي بقداس ترأسه رئيس الأساقفة المحلي.وشكل القداس افتتاح دعوى التطويب على الصعيد الأبرشي لخادم الله "كارول فويتيوا" الأب وزوجته إيميليا، والدي البابا القديس يوحنا بولس الثاني وفقًا لمجلس أساقفة الفاتيكان.وعُقدت الجلسة الأولى من دعوى الاحتفال صباح اليوم في بازيليك "تقدمة العذراء مريم" في فادوفيتش.وترأس القداس الإلهي رئيس أساقفة المدينة المطران ماريك جدرازيفسكي، ورُفعت الصلوات على نية دعوى التطويب.