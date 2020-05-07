مطرانية العذراء بالشرقية تطرح ترنيمة «شاغل باله»
الخميس 07/مايو/2020 - 03:58 م
تريزة شنودة_جرجس صفوتطباعة
أطلقت مطرانية السيدة العذراء مريم والقديس مارمينا بفاقوس بإيبارشية الشرقية، ترنيمة جديدة، اليوم الخميس، بعنوان "شاغل باله".
ويقوم بأداء الترنيمة المرنم جرجس سعد، تحت رعاية أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وذلك في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن الوقاية من فيروس كورونا.
ويقوم بأداء الترنيمة المرنم جرجس سعد، تحت رعاية أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، وذلك في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات ضمن الوقاية من فيروس كورونا.