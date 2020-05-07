تجديد حبس سائقين لترويج الهيروين فى بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس سائقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لترويج الهيروين بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما "محفوظ.ع"، "طارق. م" سائقين، وأقرا بحيازتهما 400 جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة القسم.وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام سائقين بترويج مخدر الهيروين، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين.