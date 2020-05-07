الأسهم الأمريكية تقفز مع دعم آمال التعافى بعد بيانات صينية

قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الأربعاء، بعد زيادة مفاجئة فى الصادرات الصينية وارتفاع فى أسعار النفط، مما داعب الآمال في تعافي اقتصادي أسرع، وخفف من قتامة تقرير أسبوعى جديد لا يبعث على التفاؤل عن طلبات إعانة البطالة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 172.57 نقطة بما يعادل 0.73 بالمائة ليصل إلى 23837.21 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 29.84 نقطة أو 1.05 بالمائة مسجلا 2878.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 119.39 نقطة أو 1.35 بالمائة إلى 8973.78 نقطة.