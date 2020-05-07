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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: السياحة العالمية قد تنخفض 80% بحلول نهاية العام

الخميس 07/مايو/2020 - 03:43 م
السياحة
السياحة
وكالات
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أشار تقرير لمنظمة السياحة العالمية نُشر، الخميس، إلى أن الأعداد العالمية للسائحين قد تتراجع بنسبة تصل إلى 80% بحلول نهاية العام.

ووفقا لأحدث "مقياس للسياحة العالمية"، الذي تعده منظمة السياحة العالمية، تسببت جائحة كورونا بالفعل في تراجع عدد السياح بنسبة 22% في الربع الأول من هذا العام.

وفي مارس وحده، انخفض عدد السائحين بنسبة 57% بعد عمليات الإغلاق وفرض قيود على السفر في العديد من البلدان.

وأظهر التقرير أن تراجع عدد السائحين الدوليين بـ67 مليونا في الأشهر الثلاثة حتى مارس، يعني بالفعل خسائر بـ80 مليار دولار.

ورجحت المنظمة أن تتحول الأمور للأسوأ بالنسبة لصناعة السياحة، وقامت بصياغة السيناريوهات المحتملة للمستقبل.

وتوقعت المنظمة أنه إذا تم رفع قيود السفر في أوائل يوليو، فإن الأعداد السنوية للسياح ستنخفض بنسبة 58% عن العام، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 70% إذا استمرت القيود حتى أوائل سبتمبر، و78% إذا استمرت حتى ديسمبر.

وقال واضعو التقرير إنه إذا ما صدقت التوقعات، فإن الملايين قد يفقدون سبل عيشهم.

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