الأنبا ديمتريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي "أونلاين"

ترأس الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء أمس، اجتماعه العام الأسبوعي، دون حضور عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويحرص أساقفة الكنيسة على تنظيم اجتماعاتهم الروحية "أونلاين "، لدعمهم روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.