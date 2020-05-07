شيكو وهشام ماجد يعكفان على الجزء الثانى من مسلسل «اللعبة»

كشف شيكو وهشام ماجد، في اتصال هاتفي، لبرنامج "كأس إينرجي للدراما" عن أنهما يعكفان على التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل "اللعبة" بعد النجاح الذي لقيه مرتين، مرة أثناء العرض على الإنترنت والأخرى عند العرض على التلفزيون.وقال هشام ماجد لمحمد طارق أيضًا مذيع برنامج "كأس إينرجي للدراما" الذي يذاع على راديو إينرجي 29.1 في تمام العاشرة مساء، أنهما أحبا فكرة المسلسل بمجرد عرضه عليهما لأنهما رأيا أنها فكرة مختلفة عن باقي أفكار المسلسلات العادية، أما بخصوص الجزء الثاني من المسلسل فقال ماجد: "القرار ليس جديدًا، بالفعل كنا ننوي تقديم جزء ثانٍ منذ بدأنا التحضير الجزء الأول حتى إننا تركنا النهاية مفتوحة من أجل ذلك".أما شيكو فتحدث عن نجاح المسلسل قائلا: "مسلسل اللعبة زعلنا مرة وفرحنا مرتين"، واستطرد قائلًا: "تسبب في حزننا عندما لم يذع رمضان الماضي، وفرحنا عند نجاحه أثناء عرضه على الإنترنت وعرضه مرة أخرى على التلفزيون"، وأضاف شيكو أن الجزء الثاني من المسلسل سيضم نفس فريق العمل وقد ينضم إليهما نجوم جدد وأنهما لم يحددا بعد إذا كان سيذاع على الإنترنت أو لا أم في رمضان المقبل فقط على التليفزيون.