قطع مياه الشرب في 5 مناطق بأسوان لـ8 ساعات غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه عن شارع باتريس لومبا ( مول الجيش – منطقة البشارية )، ومنطقة وعمارات الشيخ هارون، ومطلع كلية الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى مطلع الإذاعة وعزبة الحدود.وتبدأ مدة قطع المياه اعتبارًا من الساعة الـ4 فجر الجمعة الموافق 8-5-2020، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر نفس اليوم.وذلك نظرًا للقيام بأعمال ربط خطوط الطرد والسحب للطلمبات الجديدة بمحطة رفع الصرف الصحى بالبشارية.لذا تهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.