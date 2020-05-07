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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

78 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات فى السودان

الخميس 07/مايو/2020 - 03:37 م
كورونا
كورونا
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قالت وزارة الصحة السودانية، إنه تم تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 3 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 55 فى الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 930 حالة، بينها 52 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 92 شخصًا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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