تفاصيل برنامج «180 ثانية» للإعلامية علا بكر

أطلقت بوابة ماسبيرو الحلقة الأولى من أول قالب برامجي رقمي يبُث عبر صفحات السوشيال، بعنوان "180 ثانية"، من تقديم الإعلامية علا بكر، المذيعة في راديو مصر.وقالت علا بكر، مقدمة البرنامج في تصريحات صحفية، إن البرنامج يتناول معلومات سريعة وشيقة في مدة أقصاها 3 دقائق، عن قضية سياسية أو حدث جار مدعوما بالأرقام والبيانات والإحصاءات بشكل احترافي.البرنامج من فكرة وإعداد أحمد السباعي، وهو أول برنامج واقع افتراضي في مصر، ومن إخراج إسماعيل طارق.جدير بالذكر أن الإعلامية علا بكر، تقدم برنامج "سنة أولى صيام" فى رمضان على راديو مصر، وتتناول مع الأطفال تجربتهم الأولى في الصيام، كذلك تستضيف أطباء تغذية وخبراء سلوك وعلم نفس، وداعية إسلامي لتوضيح السن المناسبة للصيام وكيفية تدريب الأطفال عليه.