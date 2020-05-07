سيد أبوزيد يكتب.. الخلايا النائمة والعبث بأمننا القومى

نجحت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتيارات المتشددة التى خرجت من احشاءها فى زرع خلايا نائمة عن طريق الدفع بعناصرها والمتعاطفين معها بتولى الوظائف والمناصب خلال فترات تحالفها مع الأنظمة التى تولت السلطة، وحكم البلاد قبل ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2014 والتى توجت بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان له موقف مختلف معهم، حيث كشفهم وعراهم أمام شعوب العالم وفى القلب منها الشعب المصرى وحدث هذا مع حكومة ثورة 23 يوليو 1952، حيث نجحت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى الوقيعة ما بين حكومة الثورة وباقى القوى السياسية مستغلة أحداث إضراب عمال كفر الدوار وأزمة مارس 1954 فأصدرت حكومة الثورة قرارها فأصدرت حكومة الثورة قرارها بحل جميع الأحزاب السياسية ولم يتبقى على الساحة سوى جماعتهم وهذا سهل لهم زرع خلاياهم النائمة بالزج بكوادرهم والمتعاطفين معههم يتولى المناصب والوظائف فى مختلف المصالح والوزارات المختلفة حتى جاءت محاولتهم الفاشلة باغتيال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر «أحداث المنشية» مما إلى حدوث تصادم قوى ما بينهم وبين حكومة الثورة أدت إلى القبض واعتقال قياداتها وصدور أحكام تراوحت ما بين السجن والإعدام، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فى سيد قطب بينما نجح جزء من قيادتهم فى الفرار خارج البلاد للسعودية ودول الخليج وإنجلترا وألمانيا وأصبحوا أداة فى يد القوى الاستعمارية ضد حكومة الثورة بينما الخلايا النائمة كنت فى المناصب والوظائف التى حصلوا عليها معتمدين على أسلوب التغطية والمراوغة ولم تنقطع صلتهم بقيادات الجماعة بالخارج أو خلف أسوار السجن، وما أشبه الليلة بالبارحة وهذه الخلايا كانت أحد المرتكزات التى اشتدوا فى العودة مرة أخرى وتصدر المشهد السياسى بمجرد أن حانت لهم الفرصة بصفقة العمر التى ما كانوا يحلمون به مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى استعان بهم فى صراعه مع من أطلق عليهم مراكز القوى فى 15 مايو 1971 «قوى اليسار» وتمت اللقاءات بمرشدهم التلمسانى باستراحة الرئاسة نجاكليس بالإسكندرية بترتيب من الملك فيصل فكانت عودتهم القوية سواء بالإفراج عن قياداتهم المسجونة والسماح لهم بعودتهم لأعمالهم أما كوادر الخارج فكانت عودتهم بسيارات محملة بالأموال التى جمعوها من الخليج والسعودية فبادروا على الفور بالاتجار فى العملة وتأسيس شركات توظيف الأموال التى سيطرت على مفاصل الاقتصاد المصرى، كما استردوا مقار جماعتهم وأعادوا إصدار محليتهم «الدعوة» وتشكلت غرفة عمليات مشتركة ما بينهم وبين رجال السادات بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى تحت إشراف محمد عثمان إسماعيل الذى تولى محافظ أسيوط سابقا وقام بتسليح طلابهم بالمطاوى والسنج والجنازير للتصدى للطلاب الذين تظاهروا وطالبوا بتحرير سيناء والتصدى لأمريكا وإسرائيل «مظاهرات الطلبة 72» فقاموا طلاب الجامعة بالتعدى على طلاب حقوق القاهرة مما أدى إلى تفجير لمظاهرات الطلاب فى عام 1973 سواء فى القاهرة أو الإسكندرية أو أسيوط وتشكلت نواة الجماعة الإسلامية والتنظيمات المسلحة وفتح لهم النقابات المهنية وتغلغلوا فى كافة مناحى الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وتاجروا فى تقسيم الأراضى الزراعية وتحولها للبناء وسيطروا على سوق العقارات وساعدهم فى ذلك تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى وأصبح مفاتيح التوظيف بالمصالح الحكومية فى ايديهم من خلال تواجدهم بالبرلمان وتشكيلهم للمعارضة فكونوا ثروات طائلة ورد الجميل للرئيس الراحل السادات باغتياله فى يوم عرس القوات المسلحة بمناسبة العرض العسكرى فى 6 أكتوبر وتولى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك الذى تعامل معهم بحذر واستخدمهم كفزاعة لباقى القوى السياسية وأمريكا والغرب تمهيدا لفكرة توريث السلطة فسمح لهم بممارسة دور المعارض وحدد لهم الحدود، بحيث لا يتولى أحد منهم الوزارة وفى النقابات المهنية كأعضاء مجلس ولا يسمح لهم بتولى أحدهم نقيبا وسمح لهم بتقديم الخدمات للمواطنين مما سهل لهم الفوز فى انتخابات مجلس الشعب خاصة فى برلمان 2005، حيث حصلوا على 80 مقعدًا وسمح لهم بالرشاوى الانتخابية بتقديم الكارتين للمواطنين التى تحتوى على السمن والزيت والسكر.. إلخ، وهذا هيأهم وساعدهم فى الاستيلاء على ثورة الشعبة المصرى فى 25 يناير 2011 والانفراد بها بالإضافة إلى الدعم الأمريكى والغرب عامة مما مكنهم من الاستيلاء الكامل على السلطة بنجاح محمد مرسى فى 30 يونيو 2012 ليدخلوا مصر فى نفق مظلم وممارسة كافة أشكال الإرهاب ضد الشعب تميدا لحرب أهلية وإغراق البلاد فى بحور من الدماء فكانت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 وانضمام القوات المسلحة وجهاز الشرطة الأمر الذى وفر الحماية لثورة الشعب وتوجت بانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للبلاد الذى حقق العديد من المنجزات على المستوى المحلى والعربى والدولى بشهادة المراقبين المحايدين إلا أن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مازالت تشكل خطر داهم على الأمن القوى المصرى لأنها تعد بمثابة رأس كوبرى ومرتكز أساسى لتمرير العديد من المخططات الاثمة لهذه الجماعة وأجنحتها المسلحة ضد الوطن والشعب اعتماد على صلتها بالقيادات الهاربة بالخارج أو المودعة بالسجون التى تتلقى منهم التعليمات وتنفيذها ويساعدهم فى ذلك وسائل الاتصال الجماعى «السيوشيال ميديا» وأصبحوا ألوية وكتائب إلكترونية للجماعة بالإضافة إلى المواقع والمراكز الإخبارية مجهولة المصدر والفضائيات والصحف والإذاعات الموجهة من الأراضى التركية وقطر ولندن وألمانيا «الشروق، مكملين، الجزيرة.. إلخ» وصلة الجماعة بوكالات الأنباء العالمية والصحف مثل الجارديان والنيويورك تايمز وهذه الخلايا النائمة لم تفوت استغلال تفشى وباء الكورونا على مستوى العالم فاستغلوه وكانت البداية التشكيك فى البيانات التى تربعها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والترويج للشائعات بالادعاء كذبا وجود إصابات لا تعلم بها الحكومة وهو ما حاولوا من خلال التقرير المفبرك والمنشور على موقع الصحفى بالجارديان البريطانية وقيام مراسل النيويورك تايمز بالترويج له إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل نتيجة تصدى وصحيان هيئة الاستعلامات المصرية وحينما فشلت هذه المحاولة لجأوا إلى محاولات عديدة من نشر وباء الكورونا ووصلت الوقاحة وانعدام الضمير بأحد كوادرهم الهاربة فى تركيا بهجت صابر القيادى بالجامعة والذى فرا إلى تركيا أن وجه دعوة لكل مصاب بالإنفلونزا أو ارتفاع درجة الحرارة «اشتباه كورونا» إلى الدخول لأقسام الشرطة ووحدات الجيش والمصالح الحكومية كمدينة الإعلام والاختلاط بأكبر عدد ممكن من المسئولين حتى يتم نقل العدوى لهم مما يؤدى إلى تفشى وانتشار الوباء على الأراضى المصرية أى تحويلهم إلى قنابل بيولوجية بشرية وإشاعة أن هذا الوباء تفشى فى مصر بسبب قيام بعض الجهات كجامعة القاهرة بمنع النقاب متناسين أن هذا تنفيذا لحكم قضائى نهائى للمحكمة الإدارية العليا وأن وباء كورونا عقاب إلهى وتحريض المواطنين على كسر القواعد والتعليمات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية بعدم التجمع والحظر حتى لا يتفشى الوباء أو ينتشر وكان ذلك عن طريق دعوة هذه الخلايا النائمة بالتظاهر والتجمع بالإسكندرية استجابة لدعوة القيادى بالجماعة معتز مطر بتركيا التى أطلقها من خلال فضائية الشروق ونفذتها هذه الخلايا حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعى يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٠ بخروج العشرات بمحرم بك بالإسكندرية للابتهال والدعاء إلى الله كى يرفع عنهم فيروس كورونا واستخدام مكبرات الصوت وتداولت أيضا مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو يظهر من خلالها العشرات يسيرون فى شوارع الإسكندرية حاملين مجسم للكعبة المشرفة مع التصفيق والتكبير وترديد الهتافات مما اضطر قوات الأمن إلى التدخل وتفريقهم واستمرار فى مخطط هذه الخلايا أعلنت وزارة الداخلية القبض على ٢٣ عنصرًا من اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالدقهلية حيث حرضوا وقادوا بعض أهالى قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا من أجل منع دفن الدكتورة سونيا عارف التى توفيت نتيجة إصابتها بوباء كورونا عن طريق الاستيلاء ميكرفون جامعة القرية، وحرضوا الأهالى مما اضطر قوات الأمن بالتعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع حتى تم دفنها الأمر الذى لاقى استنكار واستهجان الرأى العام المصرى بمختلف أطيافه الذى يعد خروجا عن الشرع باحترام حرمه الميت وآدميته واكرم الميت دفنه وهناك الكثير والكثير وهذا الخلايا أصبحت عونا للخلايا المسلحة وعلينا أن نتصدى لهم بكل قوة سواء بالاسراع بعملية الفرز أو تعديل قانون الخدمة المدنية وإعداد تشريع جديد لتطهير كافة المؤسسات والمصالح الحكومية من شرهم وكذلك النقابات والأمر لا يحتاج إلى تأخير.