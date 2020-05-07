أربعينى يقتل زوجته بطلق ناري فى أسيوط

أقدم رجل على قتل زوجته بطلق نارى بسبب الخلافات الزوجية بينهما بمركز القوصية بأسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية بني هلال التابعة لقرية مير بمركز القوصية بقيام رجل بقتل زوجته بطلق ناري.على الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين متقل المدعوة "ل.ع. ا" ٣٢ سنة، متأثرة بإصابتها بطلق ناري.وبالبحث والتحري كشف الجيران مشادة كلامية قد نشبت بينها وبين زوجها المدعو "ا. ع. م" ٤٠ سنة، قام على إثرها بإصابتها بطلق ناري أودت بحياتها متأثرة بإصابتها.تم نقل الجثمان إلى مستشفى القوصية المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.