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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأعلى للجامعات: السماح للطلاب الباقين للإعادة بتقديم مشروع بحث

الخميس 07/مايو/2020 - 03:30 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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اجتمع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة المشكلة بجلسته المشار إليها لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بالجلسة المذكورة المتعلقة بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 في إطار تطورات الوضع العالمي والمحلي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتهى المجلس في ضوء المستجدات، وحرصًا منه على مصلحة كل أبنائه الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي في الجامعات والمعاهد اعتماد توصيات اللجنة التي سبق إرسالها للجامعات، كما قرر المجلس معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة معاملة الطلاب المستجدين، من حيث السماح لهم بإعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي)، أو اجتياز اختبارات إلكترونية في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل حسبما يقرر مجلس الجامعة من اختيار أحد البديلين السالف ذكرهما ووفقا للآليات والضوابط السابق تقريرها في هذا الشأن.

كما أكد المجلس استمرار تطبيق سائر القرارات التي سبق اتخاذها بجلسته رقم 699 والصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1290 لسنة 2020 وأن المجلس كان حريصًا على استكمال الطلاب للفصل الدراسي بما يحقق الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة.

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