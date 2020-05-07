338.8 مليار جنيه تكاليف قطاع التأمينات بالموازنة الجديدة

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، عن وصول إجمالي التكاليف والمصروفات لقطاع التأمينات والشئون الاجتماعية، 338.818.350 مليار جنيه خلال 2020- 2021 مقابل 264.736.545 مليار جنيه خلال 2019- 2020، وقطع غيار ومواد خام بقيمة 107.350 مليون جنيه مقابل 101.150 مليون جنيه، وإجمالي أجور بقيمة 3.387.800 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 3.014.132 مليار جنيه خلال 2019- 2020.ويبلغ صافي المصروفات 237.825.200 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 216.888.463 مليار جنيه خلال 2019- 2020، والأعباء والخسائر 97.498.000 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 44.732.800 مليار جنيه خلال 2019- 2020، وصافي الربح العام 1.251.000 مليار جنيه خلال 2020- 2021، مقابل 1.025.700 مليار جنيه خلال 2019- 2020.