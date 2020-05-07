سري للغاية (11).. "توقيع كيدون" .. قصة اغتيال الموساد لـ"الشقاقي" مؤسس الجهاد الإسلامي

قال رئيس وزراء الإسرائيلي إسحاق رابين يوم 22 يناير عام 1995: "ماذا تريدوني أن أفعل ؟.. أأعاقبهم بالموت؟ إنهم يريدونه!..ويأتون هنا من أجله"، ثم اتخذ قراره باغتيال "فتحي الشقاقي" مؤسس حركة الجهاد الإسلامي بعد عملية "بيت ليد" التي قامت بها الحركة، والتي أسفرت عن مقتل 22 إسرائيلي.

لأن سياسة الاغتيالات هي القضاء على رأس الأفعى فكان "الشقاقي"،هو الهدف، وقصة اغتياله كانت لاتقل إثارة عن حياته.



فتحي الشقاقي

تأثر بالثورة الإيرانية .. وأراد حركة تهتم بالإسلام والفلسطينيين



"فتحي الشقاقي"، من مواليد مخيم رفح بمدينة غزة، حيث كان والده عاملاً في سيناء، نشأ في وسط عائلي مُحافظ، وأسرة متدينة، درس في جامعة بيرزيت بالضفة الغربية، وتخرج من قسم الرياضيات، وعمل لاحقاً في التدريس بالقدس، وفي أثناء عمله درس مرة أخرى لشهادة الثانوية لرغبته الشديدة في دراسة الطب، حيث ألتحق بكلية الطب- بجامعة الزقازيق في مصرعام 1974.

تأثر بفكر الإخوان المسلمين لفترة ثم اختلف معهم، ثم تأثر بالثورة الإيرانية منذ بدايتها، وكان ضمن أبرز الفلسطينيين الذين دعوا إلى تبنيها كنموذج، حيث ألف كتاباً أسماه "الخميني.. الحل الإسلامي والبديل"، ثم اعتقل في مصر عام 1979 لعدة أشهر بسبب نشاط مشبوه.

بعد تخرجه عمل طبيباً بمستشفى فيكتوريا بالقدس، وبعد ذلك عمل طبيبا للأطفال في قطاع غزة، في عام 1981 كان فكر فتحي الشقاقي السياسي قد تبلور، وبدأ الاعداد لتأسيس جماعة جهادية جديدة، حين ظهرت الخلية الأولى لحركة الجهاد الإسلامي كمركب مزجي ومختلف عن الإخوان وفتح، فقد أراد "الشقاقي" حركة تهتم بالفلسطينيين أكثر من الإخوان المسلمين، وتهتم بالإسلام أكثر من حركة فتح.

اعتقلته إسرائيل أكثر مـن مرة عامي 1983 و 1986، ثم أبعدته السلطات الإسرائيلية في أغسطس 1988 إلى لبنان بعد اندلاع الانتفاضة، بعد اتهامه بدورٍ رئيسي فيها لكن هذا لم يوقف نشاطه.

عملية "بيت ليد" التي رسمت نهايته

في يناير 1995، نفذت حركة الجهاد الإسلامي عملية "بيت ليد"، غرب مدينة طولكرم، وهي عملية تفجيرية مزدوجة، حيث قام كل من "أنور سكر" و"صلاح شاكر" من غزة، بالتحرك بملابس الجيش الإسرائيلي على طريق نتانيا الرئيسي، وتحديداً في مفترق بيت ليد غرب مدينة طولكرم، ثم قاما باقتحام المحطة، وفجرا نفسيهما فيها، في هجوم تفجيري وصف أنه الأقوى من نوعه، وذلك لاستخدام تكتيك العملية المزدوجة لأول مرة في العمليات.

قام المنفذ الأول بتفجير نفسه، بينما اختبئ المنفذ الثاني حتى إنتهاء التفجير الأول، ثم خرج واختبئ ضمن القتلى علي الأرض إلي حين قدوم دوريات الجيش، والشرطة لمعاينة موقع التفجير، وتفتيشها، وعندئذ قام المهاجم الثاني بتفجير نفسه في الطواقم المساندة التي أتت بعد التفجير الأول، مما أسفر عن مقتل 22 إسرائيلي بينهم مدنيين، وجرح أكثر من 60 آخرين.



موقع الاغتيال أمام فندق ديبلومات

الموساد يستعد للعملية بخطتين



بعد عملية "بيت ليد" اتخذت إسرائيل قرارا باغتيال "الشقاقي"، وتم إسناد المهمة لوحدة "كيدون" المسؤولة عن الاغتيالات في الموساد.

لتنفيذ العملية كان يجب دراسة روتين "الشقاقي" اليومي بدقة، ماهي تحركاته؟، وأين ومتى؟، ومع من يتكلم؟، وكان الخيار الأسرع هو اغتياله بجانب منزله في دمشق.

كانوا يعرفون منزله، وتم وضع خطة سريعة للقضاء عليه، وكان رئيس الموساد "شبتاي شافيط" ينتظر القرار النهائي من "رابين"، لتنفيذ العملية، وفي لحظة التنفيذ، تم إيقاف العملية، بسبب طلب رئيس الاستخبارات العسكرية "أوري شجي" الذي كان يتفاوض مع السوريين باسم "رابين" في ذلك الوقت حول اتفاق سلام؛ حيث تم إلغاء العملية، حتى لاتضر بالمحادثات، وكان على الموساد أن يبحث عن مكان آخر للاغتيال خارج دمشق، وهنا كان مكمن صعوبة العملية فـ "الشقاقي" لم يكن تحرك كثيراً خارج منزله في دمشق.

كان حذراً جداً، ويتصرف بوعي أمني تماماً، كان لايتحدث في الهاتف، ولا يعلن أنه سيسافر، ولايقوم بحجوزات الفنادق والطيران بنفسه.

الخيار الجديد للاغتيال كان الإيقاع به أثناء رحلته لليبيا للقاء الرئيس الليبي القذافي الذي دعا بعض السياسيين لعقد اجتماع، في وقت كانت ليبيا محاصرة بسبب عملية "بان إم" التي أدت لمقتل 274 شخص في عملية سميت باسم "كارثة لوكربي"، وفي هذا الوضع لن يكون أمامه سوى خيارين: أولهما أن يسافر إلى مالطا، ومنها يركب سفينة إلى طرابلس، أو يسافر جواً إلى تونس، ومنها يسلك الطريق البحري من تونس إلى طرابلس، ووضع الموساد خطتين لهذين الخيارين.



خطة محاصرته في "مالطا"



وحدة "شييطت13" العسكرية الإسرائيلية بقيادة "يوأف جالنت"، ذهبت إلى شاطي تونس، وكان معها عبوة ناسفة ضخمة، وزنها مئات الكيلوجرامات، وانتظروه على الطريق إلى طرابلس، وكان موقع وجودهم على خط سير سيارات دفع رباعي تابعة لقوات الأمن الحدودية، فصدرت الأوامر بجمع معداتهم والعودة وإلغاء الخطة.

في ذلك الوقت تأكد الموساد أن الشقاقي سلك طريق "مالطا"، بعد أن تتبع الرحلات الجوية المتجهة من دمشق إلى روما، ومن روما إلى مالطا، وعثروا على رحلة جوية من دمشق لروما تليها بساعتين رحلة من روما لمالطا، فتوجه عناصر الموساد إلى مطار روما في انتظار وصول الرحلة الجوية من دمشق، فكان عليهم التعرف على "الشقاقي" من بين المسافرين وملاحقته، وكان "الشقاقي" يتجول بدون حراسة شخصية، فحتى حرسه الخاص لم يكن يعرف بأمر سفره.

التقرير الأولى للموساد من مطار روما كان أن الشقاقي لم يأت على متن الطائرة، ولكن بعد دقائق أرسل العملاء في المطار إلى الموساد في رسالة من كلمتين: هو هنا.

عندما غادر كل المسافرون من قاعة الوصول، لاحظ الموساد شخص يجلس بمفرده في الكافتيريا، فذهب عناصر الموساد وجلسوا بالقرب منه ليتأكدوا من هويته، وبالفعل عرفوه رغم تنكره، بشعر مستعار وارتداءه نظارة سميكة، وهنا تم إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ العملية، واستلم عناصر الموساد رسالة من قيادتهم من ثلاث كلمات: اذهبوا إلى مالطة.

قام عناصر الموساد بملاحقته، حتى وصل إلى ميناء مالطا، وهناك شاهدوا الشقاقي وهو يصعد إلى سفينة متجهة لليبيا، وعرف الموساد أن هذا هو الطريق الوحيد الذي سيسلكه عند عودته، وبالفعل قاموا بمراقبة الميناء لمدة 6 أيام متتالية في انتظار وصول "الشقاقي" من أي سفينة.



اغتيال الشقاقي