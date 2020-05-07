16.9 مليار جنيه إجمالي مساهمات الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة عن مشروع العام المالي 20202021، عن وصول إجمالي مساهمات الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية إلى 16.954.579 مليار جنيه مقابل 15.448.272 مليار جنيه خلال 20192020، وذلك مقارنة بمحقق فعلي 13.538.212 مليار جنيه خلال 20182019.وكشف البيان الإحصائي أن مساهمة الخزانة بالنسبة لهيئة المحطات لتوليد الكهرباء قد بلغ 4.820.000 مليار جنيه خلال 20202021 مقارنة بـ5.548.560 مليار جنيه خلال 20192020، وذلك مقابل محقق فعلي 5.914.290 مليار جنيه خلال 20182019.وتبلغ مساهمة الخزانة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، 4.638.180 مليار جنيه خلال 20202021، مقابل 3.313.653 مليار جنيه خلال 20192020، مقابل 2.300.618 مليار جنيه محقق فعلي خلال 20182019.