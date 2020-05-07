أولياء أمور wise international school يستنجدون بوزير التعليم

استنجد أولياء أمور مدرسة wise international school بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعد أن طالبهم مالك المدرسة بدفع رسوم إضافية غير المتفق عليها.وقال أولياء في شكوتهم: "تمر مصر بمنحنى حرج للغاية بسبب الظرف القاهر الذي يمر به العالم بأسره إلا أن مالك مدرسة wise يعيش في عالم آخر ينفصل عن الواقع الذي فرض نفسه على الجميع، فقد فوجئنا أنه يطالبنا بمبالغ إضافية تتراوح من 6500 إلى 9000 جنيه زيادة عن التعاقد المبرم بيننا، ضاربًا عرض الحائط بالعقد، والعقد شريعة المتعاقدين، لكنه حوّله إلى عقد إذعان ليبقى هو صاحب المصلحة الوحيد ولنضرب نحن برؤوسنا عرض الحائط.هذا بالإضافة إلى رفض رد مصاريف الأتوبيس عن العام الماضى بالرغم من أن كل مدارس الشيخ زايد وأكتوبر حولت مصاريف الباص للعام القادم".وأشار أوليا الأمور إلى أن مالك المدرسة يطالب بالزيادة تحت مسمى الأنشطة، رغم توقف الدراسة، وإلغاء حفلات العام الماضي فيما عدا حفلة واحدة دفعوا رسومها كاملة، مستنجدين بوزير التعليم بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها مثل قطاعات الدولة كافة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.تابع أولياء الأمور أن الدولة واجهت تداعيات أزمة كورونا وقدمت كل الدعم للقطاعات كافة، وفي الوقت الذى أجلت فيه التزامات المواطنين لمدة 6 أشهر، فوجئوا بطلبهم بالقسط الأول للعام الدراسي القادم فى موعد غايته 15 مايو 2020، وإلا سيحجب النتيجة، إضافة إلى إجبارهم على دفع 5 آلاف جنيه مقابل أنشطة عن العام الدراسي الحالي مع عدم وجود أنشطة من الأساس.وقال أولياء الأمور لوزير التعليم:"ألا يكفي المصاريف الباهظة التي ندفعها في سبيل الحصول على تعليم متميز لأولادنا، الملاذ الوحيد لنا وكما كانت قرارتك ملزمة فى مواجهة مافيا الدروس الخصوصية والتي ضربت على أيديهم بيد من حديد نرجو مواجهو مافيا أصحاب المدارس الخاصة، وقد اتخذوا المدارس تجارة رابحة".