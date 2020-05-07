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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

263792 وفاة بكورونا حول العالم

الخميس 07/مايو/2020 - 02:39 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الخميس.

وسجّلت 263792 وفاة على الأقل من أصل أكثر من 3.766.180 إصابة في 195 دولة ومنطقة.

وهذا العدد لا يعكس إلا جزءًا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.

وتعافى 1.179.700 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء إذ سجلت أعلى حصيلة وفيات في العالم مع 73431 وفاة من أصل 1.228.609 إصابات، وأُعلن شفاء 189.910 أشخاص على الأقل.

والدولة الأكثر تضررًا من الوباء بعد الولايات المتحدة هي بريطانيا مع 30076 وفاة من أصل 201.101 إصابة.

ووفق بيانات جمعتها الثلاثاء وكالات الصحة المحلية في البلاد، يبلغ عدد الوفيات في بريطانيا أكثر من 32 ألفًا، لكن تتضمن هذه البيانات عدد وفيات يشتبه فقط بأنها ناجمة عن كورونا.

تلي بريطانيا إيطاليا مع 29.684 وفاة (214.457 إصابة)، وإسبانيا مع 26.070 وفاة (221.447 إصابة) وفرنسا مع 25.809 وفيات (174.191 إصابة

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82.885 إصابة، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77.957 حالة شفاء.

و سجلت جزر القمر أول حالة وفاة على أراضيها.

وسجلت في أوروبا حتى الآن 150.249 وفاة من أصل 1.641.959 إصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 77.710 وفيات (1.291.985 إصابة)، وفي أميركا اللاتينية وجزر الكاريبي 16.425 وفاة (261.333 إصابة)، وفي آسيا 9.272 وفاة (246.236 إصابة) وفي الشرق الأوسط 7.046 وفاة (302.702 إصابة) وفي إفريقيا 2007 وفيات (51.569 إصابة) وفي أوقيانيا 125 وفاة (8.223 إصابة).

وأُعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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