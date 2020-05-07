3 آلاف وفاة بكورونا فى السويد

تخطت السويد حاجز الثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت السلطات الصحية الخميس.وسجلت في المملكة السويدية 99 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الإجمالي إلى 3040 وفاة من بين 24623 إصابة مؤكدة.واتخذت السويد التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة تدابير أقل صرامة من معظم الدول الأوروبية لاحتواء تفشي الفيروس.واكتفت بحض الناس على التصرف بمسئولية والالتزام بالتوصيات الرسمية، دون إجراءات إغلاق استثنائية، ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصا وكذلك الزيارات لدور المسنين.وطرحت تساؤلات إزاء هذه الاستراتيجية نظرا لتسجيل معدل وفيات أعلى مقارنة بفنلندا والدنمارك والنروج المجاورة، والتي فرضت تدابير أكثر صرامة لاحتواء الفيروس.