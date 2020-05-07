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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: تقدم الأمم لن يكون إلا بحسن استثمار الوقت

الخميس 07/مايو/2020 - 02:36 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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قال الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة، مدير مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية، إن من أعظم النعم التي يتقلب فيها الإنسان صباح مساء نعمة الوقت، التي غفل عنها الكثيرون.

وذكر "جمعة" قول الله: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا}، موضحا أنه على العاقل أن يستغل أيامه وأوقاته بالطاعات والقربات، وألا يضيعها في غير طاعة الله.

وأشار "جمعة" - في بيان اليوم - إلى أن الإسلام عني عناية بالغة بالوقت، وبين النبي (صلى الله عليه وسلم) قيمته وأهميته، فقال: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي كَيْفَ صَنَعَ اللهُ فِيهِ، وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي كَيْفَ اللهُ بِصَانِعٍ فِيهِ، فَلْيَتَزَوَّدِ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، وَمِنَ الشَّبَابِ قَبْلَ الْهَرَمِ، وَمِنَ الصِّحَّةِ قَبْلَ السَّقَمِ، فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَمَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ".

ولفت إلى أن للإنسان مسئولية عن الوقت أمام الله تعالى يوم القيامة، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "لَا تَزُولُ قَدمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرُهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عَلِمهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟ ".

وأردف أن عدم تنظيم الوقت أو إساءة استغلاله يخلق الكثير من المشكلات، مما يتسبب في تأخر المجتمعات، فإن تقدم الأمم وازدهار حضارتها ونهضتها لا يكون إلا بحسن استثمارها للوقت وإدارتها له، موضحا أن الوقت هو الحياة، وتنظيم الوقت يعني تنظيم الحياة، ومن ثم يتمكن الإنسان من تحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه، فيتقن عمله، ويسعى جاهدًا إلى إنجازه بأحسن صورة.

واختتم: "ولذلك يندفع نحو التطوير والرقي بنفسه وبمجتمعه، فما فاز إنسان على غيره إلاّ بإدراكه لقيمة الوقت ومبادرته للاستفادة منه بكل ما يستطيع؛ لذلك من التوفيق والسعادةِ أن يدرك الإنسان قيمة وقته وعمره، وأن يصرفَ هذا الوقت في العمل الصالح، وتعلّم العلم النافع، وفي كل أمرٍ يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع، فمن فَعَلَ ذلك أدرك قيمةَ وجودهِ في الحياة".

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