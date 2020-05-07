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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انتعاش معظم بورصات الخليج والسعودية تخالف الاتجاه

الخميس 07/مايو/2020 - 02:35 م
البورصة
البورصة
وكالات
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ارتفعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الخميس، بقيادة مكاسب في أسهم البنوك التي اشتراها مستثمرون عند انخفاضها، لكن السعودية خالفت الاتجاه الصعودي.

وربح مؤشر بورصة أبوظبي واحدًا بالمائة، بدعم من ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 3.3 بالمائة.

لكن سهم بنك أبوظبي التجاري انخفض 0.5 بالمائة.

وبعد الجلسة، أعلن البنك عن انخفاض صافي الربح 84 بالمائة في الربع الأول إذ سجل البنك مخصصات انخفاض في القيمة بواقع 1.072 مليار درهم (292 مليون دولار) بفعل الانكشاف على ديون شركة إدارة المستشفيات المتعثرة إن.إم.سي هيلث وفينابلر.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمائة بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.6 بالمائة.

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي 0.4 بالمائة، مع تراجع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.8 بالمائة وتراجع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.3 بالمائة.

وذكرت "رويترز" نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية على وشك إتمام قرض بقيمة عشرة مليارات دولار مع مجموعة من حوالي عشرة بنوك في إطار سعي أكبر منتج للنفط في العالم إلى سيولة مالية وسط انهيار في أسعار الخام.

وتجمع أرامكو القرض لدعم استحواذها على حصة 70 بالمائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وهي صفقة قيمتها 70 مليار دولار تقريبا، وارتفع سهم سابك 0.1 بالمائة.

وهبط سهم بحر العرب لأنظمة المعلومات 4.9 بالمائة بعد أن تكبدت الشركة خسائر في الربع الأول من 2020.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر ‭0.4 ‬بالمائة إلى 6629‭‭ ‬‬ نقطة.
أبوظبي.. ربح المؤشر واحدا بالمائة إلى 4062 نقطة.
دبي.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمائة إلى 1923 نقطة.
البحرين.. هبط المؤشر 0.7 بالمائة إلى 1280 نقطة.
سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمائة إلى 3484 نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 1.1 بالمائة إلى 5230 نقطة.

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