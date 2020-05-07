الثقافة الأردنية تناقش «دمج المجتمعات في الثورة الرقمية»

تستضيف سلسلة حلقات انتوراج الحوارية التي تنظمها وزارة الثقافة الأردنية، خلال شهر رمضان، في حلقتها الأولى، الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة، للحديث حول "دمج المجتمعات في الثورة الرقمية"، الثلاثاء المقبل 12 مايو الجاري، في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت عمان.يحاضر في الحلقة ضيوف من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، لبنان، منهم الإعلامي جورج قرداحي، محمد تيم، الرئيس التنفيذي اتنوراج، وسعادة آمنة المهيري، رئيس مركز المعرفة المالية بالإمارات، الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، رائدة أعمال بالبحرين، عبر البث المباشر علي موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، نظرًا لما يمر به العالم من جائحة كورونا المستجد"كوفيد- 19".