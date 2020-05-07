بـ 3 مليارات جنيه.. السيسي يصدق على إعادة تأهيل طريق الداخلة

يتقدم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وأهالي المحافظة ببالغ الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتصديقه على إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق الداخلة - العوينات بطول ٣٧٥ كم وبتكلفة ٣ مليارات جنيه.وأكد الزملوط، فى تصريح له، أنه تقرر إسناد أعمال رفع الكفاءة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم البدء في المشروع عقب انتهاء عيد الفطر المبارك. مشيراََ إلى أن هذا المشروع يأتي نتيجة العرض والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لإعادة تأهيل هذا الطريق الهام الذي يستخدم لنقل ما يزيد عن المليون ونصف طن من المحاصيل الزراعية سنويًا، فضلًا عن تيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.