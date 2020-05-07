لجنة من 3 وزارات لبحث أسباب خسائر قطاعات الاتصالات

طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية والتخطيط والاتصالات؛ لبحث أسباب الخسائر في عدد من قطاعات الاتصالات، ودراسة حجم الاستثمارات المالية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكل الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات، مدى الجدوى منها والوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج ورؤية مستقبلية لهذه الاستثمارات.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومَشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020-2021.وأوصى سالم بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط وهيئة البريد؛ لدراسة الفجوة الشديدة فى إيرادات البريد السريع، حيث حققت الهيئة فى 30 يونيو 2019 إيرادات بلغت نحو 69 مليون جنيه فى حين حقق القطاع الخاص لنفس الخدمة 3.1 مليار جنيه، مطالبًا بالوقوف على أسباب الفرق الكبير ووضع مقترحات للعلاج، خاصة أن لجنة الحسابات الختامية كانت قد أوصت بذلك إلا أنه لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.