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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:22 م
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
ألفت الكحلي
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، متمنية له كل التوفيق والسداد في قيادة الحكومة لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الاستقرار والازدهار وتعزيز دور العراق على الساحتين العربية والدولية.

r>وتؤكد وزارة الخارجية استعداد مصر لبذل كافة الجهود المخلصة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، ومن ثم تطلعها للتعاون الوثيق مع العراق الشقيق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلًا عن تفعيل أطر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه.

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