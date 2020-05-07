اليابان توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الخميس إنها وافقت على استخدام عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز كعلاج لمرض كوفيد-19 ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميًا في اليابان لعلاج هذا المرض.وتوصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأمريكية طلبا للحصول على الموافقة.ووافقت الأسبوع الماضي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ للعقار في علاج المرض الناجم عن فيروس كورونا.